Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали пункты управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и живую силу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО в Сумской области.
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