7 женских сексуальных суперспособностей, которых не существует в природе

Спасибо за анализ. Одно скажу - ДУРАКОВ НЕИЗМЕРИМО БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАЗУМНЫХ ЛЮДЕЙ. ( в любой нации, стране, народе, племени, трибе)... Только каждый из них думает, что он - УМНЕЙ ДРУГИХ... Если бы это было не так, мир не погряз бы в РАЗНОГЛАСИЯХ... ( а это - войны, предательства, убийства и разные другие неприятности)...

Дмитрий Яковлев

Четвёрка , кстати-НЕ миф . По поводу семёрки..Вопрос дискуссионный :"Кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник весьма серьезного НИИ, Александр Иванович Шульгин неплохо разбирался в тайнах человеческой психики. Правда, в основном больной психики, но кое-что знал и о норме. Как-то даже попытался написать статью о феномене любви с первого взгляда. Напечатать ее, конечно, не удалось, но умные мысли в ней были. И главная из них - каждый человек несет в подсознании матрицу собственного генотипа и, встречая женщину, любую, автоматически оценивает ее внешность (фенотип, по научному), по фенотипу определяет ее генотип и накладывает матрицы друг на друга. Обычно совпадения не происходит, и тогда оценка ведется по другим параметрам, эстетическим или меркантильным, неважно. В случае же совпадения матриц происходит нечто вроде вспышки, возникновения вольтовой дуги. Таковая вспышка и называется любовью с первого взгляда, а с генетической точки зрения означает не более чем распознавание идеального партнера для продолжения рода. Чтобы столь редкая возможность осуществилась, эндокринная система вбрасывает в кровь массированную порцию естественного наркотика - эндорфина. И уж тут все! Клиенту деваться некуда. Причем обычно подобная ситуация бывает взаимной (раз матрицы конгруэнтны!). А остальное происходит в меру образовательного и культурного уровня субъектов процесса и их темперамента. Причем, что особенно интересно, статью Шульгина отвергли с обеих сторон сразу. Цензора шокировал недопустимый, механистически-идеалистический подход, исключающий процесс коммунистического воспитания, адаму-редактриссу из крутых шестидесятниц (физики-лирики, ветка сирени в космосе и т.д.)- наоборот, циничный материализм подхода к трепетным тайнам..."(С)