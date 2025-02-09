Становление Брижит: одурачивание общественности (часть 2)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, начавшая расследование с целью разобраться, кто же такая "первая леди" Франции на самом деле, получила от Эммануэля и Брижит Макрон гневное письмо с обвинениями в клевете.
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