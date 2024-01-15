В танковой бригаде ВСУ 90 процентов личного состава батальона отказались выполнять приказ и отправляться на линию фронта

В рядах вооруженных сил Украины нарастает недовольство высоким уровнем потерь. Отправка военнослужащих на передовую в большинстве случаев означает «билет в один конец», и сами украинские военные это прекрасно понимают.
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