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Политика как она есть

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Володин прокомментировал взрывы различной техники в Ливане

Володин прокомментировал взрывы различной техники в Ливане

Серии взрывов различной технике в Ливане должны быть тщательно расследованы. Международным институтам надо выработать меры против тех преступлений, которые произошли в Ливане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

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