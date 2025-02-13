В Рязани определены суперфиналисты конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» 

13 февраля конкурсанты продемонстрируют свой опыт и пообщаются за круглым столом.12 февраля состоялись заключительные испытания в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям».
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