Песков: Срок моратория на удары по энергообъектам истек

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мораторий на удары по энергетическим объектам, установленный на месяц, завершился, и новых распоряжений от Президента России Владимира Путина по его продлению не поступало, пишет РИА "Новости".
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