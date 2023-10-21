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Авиация ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»

Авиация ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военной инфраструктуре и технике для наблюдения, которые принадлежат ливанской шиитской организации «Хезболла», сообщает 22 октября Telegram-канал израильского военного ведомства.

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