Авиация ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военной инфраструктуре и технике для наблюдения, которые принадлежат ливанской шиитской организации «Хезболла», сообщает 22 октября Telegram-канал израильского военного ведомства.
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