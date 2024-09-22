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Выбросьте прямо сейчас: 6 осенних вещей, которые безнадежно портят фигуру

Выбросьте прямо сейчас: 6 осенних вещей, которые безнадежно портят фигуру

Выбросьте прямо сейчас: 6 осенних вещей, которые безнадежно портят фигуру Алёна ЮрьеваС приходом холодов мы все стремимся к теплым и уютным нарядам, однако некоторые из них могут заметно ухудшить наш внешний вид.

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