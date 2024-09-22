Выбросьте прямо сейчас: 6 осенних вещей, которые безнадежно портят фигуру Алёна ЮрьеваС приходом холодов мы все стремимся к теплым и уютным нарядам, однако некоторые из них могут заметно ухудшить наш внешний вид.