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Сейсмические тревоги: Почему Турция готовится к новому разрушительному землетрясению

Сейсмические тревоги: Почему Турция готовится к новому разрушительному землетрясению

Сейсмические тревоги: Почему Турция готовится к новому разрушительному землетрясению Ирэн ОрлонскаяСейсмологи выразили опасения относительно возможного еще более разрушительного землетрясения в Турции, особенно в связи с активностью земной коры в районе Стамбула.

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