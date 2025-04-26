Сейсмические тревоги: Почему Турция готовится к новому разрушительному землетрясению Ирэн ОрлонскаяСейсмологи выразили опасения относительно возможного еще более разрушительного землетрясения в Турции, особенно в связи с активностью земной коры в районе Стамбула.
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