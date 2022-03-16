В Красноярском крае направлено в суд уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание учащихся

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по факту массового отравления обучающихся в общеобразовательных учреждениях Советского и Октябрьского районов города Красноярска.
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