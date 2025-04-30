Эксперт рассказал о причинах всплеска убыточности страхования гражданской авиации в 2024 г.

Крупные убытки по пассажирским самолетам за 2024 год составили около $70 млн, или около 6 млрд рублей, рассказал в интервью «Интерфаксу» заместитель генерального директора - директор по авиационному страхованию АО «АльфаСтрахование» Илья Кабачник.