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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Эксперт рассказал о причинах всплеска убыточности страхования гражданской авиации в 2024 г.

Эксперт рассказал о причинах всплеска убыточности страхования гражданской авиации в 2024 г.

Крупные убытки по пассажирским самолетам за 2024 год составили около $70 млн, или около 6 млрд рублей, рассказал в интервью «Интерфаксу» заместитель генерального директора - директор по авиационному страхованию АО «АльфаСтрахование» Илья Кабачник.

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