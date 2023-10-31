Apple разрешила установку сторонних приложений на iPhone

Время меняет не только людей, но и принципы компаний, которые считались незыблемыми. Так, например, совсем недавно стало известно о то, что компания Apple, наконец-то, разрешила устанавливать программы из сторонних источников.
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