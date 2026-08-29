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«Цены уже выросли на 4,5%». Турция возобновила активные переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору

«Цены уже выросли на 4,5%». Турция возобновила активные переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору

Как сообщает деловая газета Ekonomim со ссылкой на источники в турецком МИДе и Минтрансе, Турция активизировала дипломатические усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

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