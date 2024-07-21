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Симоньян: президент Никарагуа поблагодарил RT за правдивое освещение событий в его стране

Симоньян: президент Никарагуа поблагодарил RT за правдивое освещение событий в его стране

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе переговоров с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Манагуа поблагодарил RT и Sputnik за правдивое освещение событий в его стране, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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