Симоньян: президент Никарагуа поблагодарил RT за правдивое освещение событий в его стране

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе переговоров с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Манагуа поблагодарил RT и Sputnik за правдивое освещение событий в его стране, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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