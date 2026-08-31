Движение на красной ветке в метро Петербурга прервали из-за неисправного состава

Неисправность поезда на станции «Чернышевская» привела к ограничению движения на красной линии метро Санкт-Петербурга.
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