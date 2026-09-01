На Сахалине перезапустят неработающий рыбный завод

В городе Невельске на Сахалине перезапустят простаивавший комплекс по переработке морепродуктов. В восстановление производственных мощностей планируют вложить более 250 миллионов рублей, сообщил представитель «Дальневосточной рыбопромышленной управляющей компании» (ДРУК).