Западные аналитики прогнозируют ядерный ответ Москвы на украинские атаки Крыма. Киев плотно взялся за Крым.
Японцы ждут ядерного удара. Зона риска - Крым
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вы адектватный и правильно всё понимаете, а западная публика в большинстве своём неадекваты, воспитанные на бондиане и комиксах Марвел, им подобные рассуждения недоступны. в силу "геббельсовской пропаганды", что Россия - это корень мирового зла. Как у них говорится - пипл любое дерьмо схавает, главное об этом убедительно 3,14здеть со всех "утюгов".
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7 час.
тимур чагалидзе
Пендостан хочет, чтобы Россия использовала свой ядерный потенциал в эврпе, наблюдая, как гибнут эвропэйци...
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5 час.
Резидент 007
Их надо просто предупредить, что если они будут продолжать наносить удары по Запорожской и Курской АЭС, то могут получить ответ. Россия может легко нанести удары по их Ровненской и Хмельницкой АЭС. Южноукраинскую АЭС трогать не надо, что-бы случайно не заразить Херсонскую область. Вот так и не будет необходимости применять тактическое ядерное оружие. Пока.
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3 час.
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