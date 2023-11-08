Японцы ждут ядерного удара. Зона риска - Крым

Вы адектватный и правильно всё понимаете, а западная публика в большинстве своём неадекваты, воспитанные на бондиане и комиксах Марвел, им подобные рассуждения недоступны. в силу "геббельсовской пропаганды", что Россия - это корень мирового зла. Как у них говорится - пипл любое дерьмо схавает, главное об этом убедительно 3,14здеть со всех "утюгов".

Резидент 007

Их надо просто предупредить, что если они будут продолжать наносить удары по Запорожской и Курской АЭС, то могут получить ответ. Россия может легко нанести удары по их Ровненской и Хмельницкой АЭС. Южноукраинскую АЭС трогать не надо, что-бы случайно не заразить Херсонскую область. Вот так и не будет необходимости применять тактическое ядерное оружие. Пока.