БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 622 подписчика

Ужас на Банковой, далее везде: Кризис укро-ПВО как начало неотвратимости разгрома ВСУ

Ужас на Банковой, далее везде: Кризис укро-ПВО как начало неотвратимости разгрома ВСУ

Три дня Россия обещает не обстреливать Киев, но остальная Украина, напрочь лишенная ПВО, за эти дни может пострадать втройне Радомир Маркуш Фото: МЧС Украины По данным ВВСУ, в ночь на 5 сентября российские войска нанесли массированный удар по бандерштату, задействовав баллистические ракеты «Искандер-М» и 167 БПЛА различных типов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гоша Веверсис
Гоша Веверсис

(Распоряжением Владимира Путина с 0 часов 6 сентября на трое суток прекращаются воздушные атаки Киева. Это сделано по просьбе Трампа на время визита его спецпосланников.) Пишите правду, не по просьбе Трампа, а по приказу Трампа.

Профиль пользователя Владимир Розов
Владимир Розов

Так и надо! Украина, начиная с 2022 года, не должна переживать ни одну зиму! Очевидно, что и зиму 2026/27 Украина тоже не переживёт, потому что "СВО скоро завершится", как заявил 9 мая 2026 года величайший геостратег мировой истории Владимир Владимирович Путин.