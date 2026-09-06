Три дня Россия обещает не обстреливать Киев, но остальная Украина, напрочь лишенная ПВО, за эти дни может пострадать втройне Радомир Маркуш Фото: МЧС Украины По данным ВВСУ, в ночь на 5 сентября российские войска нанесли массированный удар по бандерштату, задействовав баллистические ракеты «Искандер-М» и 167 БПЛА различных типов.
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УБИВАТЬ бандеровских червей, пока не сдохнет ВСЯ бандеровщина!! После их уничтожения можно будет "о чем-нибудь" поговорить и с Украиной (оставшейся).
Действительно, наше МО очень скромничает, было бы желание верховного и наших ОЛИГАРХОВ - Украину давно бы расхерачили. Непонятно чего сейчас это сделать не торопимся.
Не надо путать укроразборки и наши удары робкие беспилотниками.
(Распоряжением Владимира Путина с 0 часов 6 сентября на трое суток прекращаются воздушные атаки Киева. Это сделано по просьбе Трампа на время визита его спецпосланников.) Пишите правду, не по просьбе Трампа, а по приказу Трампа.
Так и надо! Украина, начиная с 2022 года, не должна переживать ни одну зиму! Очевидно, что и зиму 2026/27 Украина тоже не переживёт, потому что "СВО скоро завершится", как заявил 9 мая 2026 года величайший геостратег мировой истории Владимир Владимирович Путин.