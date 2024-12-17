Экс-жена Сафонова про алименты: «Матвея Евгеньевича подвела попытка обойти закон. Он придумал суммы, какие ему не жалко, и фактически обманывал ребенка, имеющего право получать 1/4 заработка»

«Сафонова Матвея подвела попытка обойти правила закона. Сегодня в Хорошевском районном суде города Москвы футболист Сафонов Матвей Евгеньевич с помощью своих представителей доказывал судье, что в браке, до даты начала взыскания алиментов, он давал супруге на покупки деньги, поэтому он требует включить данные суммы в состав алиментов.