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ТАСС

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Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия высоко ценит усилия американских переговорщиков, а глава государства Владимир Путин лично говорил, что признателен лидеру США Дональду Трампу за стремление к миру.

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