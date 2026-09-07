Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия высоко ценит усилия американских переговорщиков, а глава государства Владимир Путин лично говорил, что признателен лидеру США Дональду Трампу за стремление к миру.
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