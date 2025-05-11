Фицо пообещал решительно объясниться с Каллас

Фицо: Каллас не может указывать главе суверенной страны, что ему делать Главе европейской дипломатии Кае Каллас следует заниматься внешней политикой Европейского союза, а не указывать руководителям суверенных государств.
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