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HP выпустила большой и недорогой ноутбук, но в базе экран TN с разрешением 900p. OmniBook 3 17 стоит от 1000 долларов

HP выпустила большой и недорогой ноутбук, но в базе экран TN с разрешением 900p. OmniBook 3 17 стоит от 1000 долларов

Зато новые процессоры Компания HP выпустила большой, но доступный ноутбук OmniBook 3 17. Новинка стоит от 1000 долларов, предлагая крупный экран и новейшую платформу Intel.

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