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Петербургский дневник

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Неправильное приготовление шашлыка на даче грозит штрафом

Неправильное приготовление шашлыка на даче грозит штрафом

От 5 до 15 тысяч рублей Несоблюдение правил противопожарной безопасности при приготовлении шашлыка на даче теперь будет наказываться штрафом, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмилу Бурякову.

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