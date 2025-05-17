Неправильное приготовление шашлыка на даче грозит штрафом

От 5 до 15 тысяч рублей Несоблюдение правил противопожарной безопасности при приготовлении шашлыка на даче теперь будет наказываться штрафом, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмилу Бурякову.
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