Пьяный астраханец во время медосвидетельствования ударил и повалил полицейского

37-летний житель Астраханской области вместо административки заработал уголовное дело. По версии следствия, вечером 30 марта сотрудники полиции доставили жителя Енотаевского района в районную больницу для проведения медицинского освидетельствования.
37-летний житель Астраханской области вместо административки заработал уголовное дело. По версии следствия, вечером 30 марта сотрудники полиции доставили жителя Енотаевского района в районную больницу для проведения медицинского освидетельствования.
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