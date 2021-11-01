Главный раввин РФ поддержал отсутствие графы «национальность» в паспорте

smi.todayПолитикаГлавный раввин РФ поддержал отсутствие графы «национальность» в паспортеИсчезновение из российского паспорта графы о национальности гражданина положительно оценил главны раввин России Берл Лазар.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛСЛюдмила СергееваИменно евреи изъяли графу "национальность " из паспорта. Они боятся, что видно будет, что они евреи. Так они часто, чтобы скрыть свою сущность, берут русские фамилии, чаще зверей и птиц ( Медведев, Лисицын, Соловьёв, Соколов и пр. , за рубежом называют себя русскими, сорят деньгами, а люди думают, что русские вот такие. Своей жадностью позорят русских. Надо обязательно вернуть в паспорта графу "Национальность", пусть каждый гордится тем народом, к которому он принадлежит.Комментировать
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