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Воронежские новости

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МЧС напомнило воронежским рыбакам о безопасности осенью

МЧС напомнило воронежским рыбакам о безопасности осенью

Спасатели советуют сообщать близким о своём маршруте и проверять прогноз погоды перед рыбалкой. Осенью вода холоднее, что повышает риск несчастных случаев.

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