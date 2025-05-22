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Царьград

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Нарколог Исаев раскрыл главные предвестники белой горячки

Нарколог Исаев раскрыл главные предвестники белой горячки

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, в каких случаев у пациентов развивается «белая горячка».

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