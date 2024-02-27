Илон Маск назвал США «убежищем самых опасных преступников со всего мира»

Американский бизнесмен, основатель и владелец компаний SpaceX, Starlink, Tesla и соцсети миллиардер Илон Маск во вторник, 27 февраля, заявил, что политика Белого дома превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира, – сообщают СМИ.