Илон Маск назвал США «убежищем самых опасных преступников со всего мира»

Американский бизнесмен, основатель и владелец компаний SpaceX, Starlink, Tesla и соцсети миллиардер Илон Маск во вторник, 27 февраля, заявил, что политика Белого дома превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира, – сообщают СМИ.
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