В четырех районах Петербурга ограничат дорожное движение с 11 июля

Как сообщили в ГАТИ, в Калининском районе в связи с ремонтом дорожного покрытия улицы Жукова (работы идут с 27 июня по 17 августа) 11 и 12 июля будет полностью закрыто движение транспорта по этой улице на участке от Чичуринского переулка до Кондратьевского проспекта.
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