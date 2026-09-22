Технический сбой не позволил вовремя сдать отчётность: как доказать отсутствие вины бизнеса

Владимир Кузнецов - Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов, вице-президент Ассоциации юристов в сфере регистрации, ликвидации, банкротства и судебного представительства, член Экспертного совета Комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АХ Пенсионерам грозя...
- ЗЖ Хазин назвал глав...
- Центробанк вернул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым