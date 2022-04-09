«Бавария» и Мазрауи согласовали 4-летний контракт на 4 млн евро в год. Защитник перейдет из «Аякса» бесплатно

Правый защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи по окончании сезона, вероятно, продолжит карьеру в «Баварии».

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