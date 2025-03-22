Взрывы в Староконстантинове: активная воздушная тревога в Хмельницкой области

Взрывы потрясли Староконстантинов в Хмельницкой области, где была объявлена воздушная тревога. Российские удары начали наносить 10 октября 2022 года после атаки на Крымском мосту.
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