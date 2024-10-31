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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Совсем не доброе утро выдалось у водителей BMW и ВАЗ 2114

Совсем не доброе утро выдалось у водителей BMW и ВАЗ 2114! 😱😱😱 Будьте осторожны на дорогах, погодные условия ухудшаются.

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