Совсем не доброе утро выдалось у водителей BMW и ВАЗ 2114! 😱😱😱 Будьте осторожны на дорогах, погодные условия ухудшаются.
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Совсем не доброе утро выдалось у водителей BMW и ВАЗ 2114! 😱😱😱 Будьте осторожны на дорогах, погодные условия ухудшаются.