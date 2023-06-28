Чемпионат мира U19. 1/8 финала. Китай – США, Бразилия сыграет с Аргентиной и другие матчи

Сегодня в Венгрии начнется плей-офф молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет. В 1/8 финала Китай встретится с США, Бразилия сыграет с Аргентиной.
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