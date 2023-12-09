Шарлиз Терон и Дэниэл Крейг снимутся в новой криминальной драме от режиссера «Форсаж 9»

Две голливудские звезды объединят свои таланты в новом боевике. Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Дэниел Крейг («Достать ножи») взялись за главные роли в фильме Two for the Money («Деньги на двоих»), который расскажет о приключениях пары профессиональных воров.
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