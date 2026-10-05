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Мэр Воронежа Сергей Петрин вручил ректору ВГПУ памятный знак «Воронеж — город воинской славы» в День учителя и в день 95-летия вуза

Мэр Воронежа Сергей Петрин вручил ректору ВГПУ памятный знак «Воронеж — город воинской славы» в День учителя и в день 95-летия вуза

Сегодня, 5 октября, в День учителя Сергей Петрин лично вручил ректору Воронежского государственного педагогического университета Сергею Филоненко памятный знак «Воронеж — город воинской славы».

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