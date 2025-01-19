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Заноза

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Россия денацифицирует Европу

Россия денацифицирует Европу

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ Мы начали подготовку к великому нашему празднику — 9 мая Россия отметит 80-й день Победы.

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Комментарии
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Семен Демин
Как РФ сможет денацифицировать европу, если не может даже Украину?  СССР был могущественным государством с передовой наукой, промышленностью, наукой, с передовым и справедливым общественно-политических строем и был примером для большинства стран мира. СССР имел много союзников - СЭВ, Варшавский договор, целый социалистический лагерь. У РФ ничего этого нет, а внутри рулят олигархи, прозападная буржуазия, пятая колонна, взяточники, воры, предатели.
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9 час.
мЗ
мирас Закироув
Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!
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7 час.

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