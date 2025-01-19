Россия денацифицирует Европу

Семен Демин

Как РФ сможет денацифицировать европу, если не может даже Украину? СССР был могущественным государством с передовой наукой, промышленностью, наукой, с передовым и справедливым общественно-политических строем и был примером для большинства стран мира. СССР имел много союзников - СЭВ, Варшавский договор, целый социалистический лагерь. У РФ ничего этого нет, а внутри рулят олигархи, прозападная буржуазия, пятая колонна, взяточники, воры, предатели.