© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ Мы начали подготовку к великому нашему празднику — 9 мая Россия отметит 80-й день Победы.
Россия денацифицирует Европу
Комментарии
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Семен Демин
Как РФ сможет денацифицировать европу, если не может даже Украину? СССР был могущественным государством с передовой наукой, промышленностью, наукой, с передовым и справедливым общественно-политических строем и был примером для большинства стран мира. СССР имел много союзников - СЭВ, Варшавский договор, целый социалистический лагерь. У РФ ничего этого нет, а внутри рулят олигархи, прозападная буржуазия, пятая колонна, взяточники, воры, предатели.
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9 час.
мЗ
мирас Закироув
Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!
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7 час.
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