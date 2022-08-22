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Какие выводы и кадровые решения нужно сделать после убийства Дарьи Дугиной

Какие выводы и кадровые решения нужно сделать после убийства Дарьи Дугиной

Итак, убийство Дарьи Дугиной – это теракт украинского террористического режима Зеленского, о чём абсолютно всем и на 100% было ясно с самого начала, однако теперь этому есть официальное подтверждение от ФСБ, которое отчиталось о раскрытии данного преступления, к которому причастно украинское СБУ, а исполнитель – гражданка Украины, уроженка Мариуполя Наталья Вовк, служившая в запрещённом в […] The post Какие выводы и кадровые решения нужно сделать после убийства Дарьи Дугиной first appeared on Tochka Zрения.

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