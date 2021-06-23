Жёсткое мнение психолога о людях, которые ходят на митинги. Два типа протестующих

Элина МорозоваПолитикаЖёсткое мнение психолога о людях, которые ходят на митинги. Два типа протестующих Статья моего друга-психолога, написанная им по результатам наших обсуждений на тему "почему люди митингуют и что им надо".Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДенис ЛСтатейку видать царапал недалёкий недопсихиатр, а они все с прибабахом. Психиатрам везде больные мерещатся, ментам преступники. Это такие категории профессий, они и в обычной жизни не выходят из образа, менты даже со своими детьми разговаривают как на допросе.))) Бред сморозил, «потусить», это для него психологическая травма. Во все времена дрались и тусили, только по разному, и лидеры были всегда. Делать нехер, вот лижут яйца кому как нравится.))) Инстаграм это сайт вроде для силиконовых баб, трудно представить что они пойдут на митинг, как и те же ботаники.)))Комментировать
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