Директор РАТЭК Гусько: повышение экосбора увеличит стоимость электроники

Повышение экосбора на бытовую технику и электронику, который с 2024 года вырастет в два раза, является нецелесообразным, сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.
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