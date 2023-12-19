Директор РАТЭК Гусько: повышение экосбора увеличит стоимость электроники

Повышение экосбора на бытовую технику и электронику, который с 2024 года вырастет в два раза, является нецелесообразным, сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.