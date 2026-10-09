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Царьград

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Goldman Sachs выплатит бонусы руководству в размере $500 млн

Goldman Sachs выплатит бонусы руководству в размере $500 млн

Goldman Sachs планирует выделить более $500 млн акциями для 20 топ-менеджеров, включая гендиректора Дэвида Соломона, которому может достаться свыше $100 млн.

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