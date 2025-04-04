Память о русском воине-освободителе будет жить в веках, независимо от желания Берлина, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя решение МИД ФРГ не приглашать представителей России на празднование победы во Второй мировой войне, 5 апреля сообщает РИА Новости.