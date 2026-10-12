📑 С какими запросами крымчане обращаются в архив по личному составу Государственный архив Крыма новейшей истории и по личному составу уже более 10 лет принимает социально-правовые запросы граждан, сообщила «Крым 24» директор учреждения Лина Титоренко.
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