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test mazurok

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📑 С какими запросами крымчане обращаются в архив по личному составу

📑 С какими запросами крымчане обращаются в архив по личному составу Государственный архив Крыма новейшей истории и по личному составу уже более 10 лет принимает социально-правовые запросы граждан, сообщила «Крым 24» директор учреждения Лина Титоренко.

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