Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти

Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации и администрации президента Российской Федерации определить порядок и источники финансирования автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации».
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