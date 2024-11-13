Почему деменция может коснуться каждого и как можно ее избежать

Количество людей с деменцией ежегодно возрастает — их уже более 50 млн человек во всем мире. Почему болезнь получила такое широкое распространение, как ее распознать и можно ли предупредить развитие деменции? У кого и почему может развиться деменция По официальному медицинскому определению, деменция — это нарушение когнитивных функций.