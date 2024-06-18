Медведев заявил, что Россия заинтересована в расширении кооперации с АСЕАН в энергетике

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании круглого стола "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" заявил, что Россия планирует расширять сотрудничество со странами АСЕАН в области энергетики, в том числе атомной, передает корреспондент The Moscow Post в Приморском крае.