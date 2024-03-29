Куда пойдет доллар: курс валют на 29 марта может оказаться в середине широкого коридора Евгения КомароваИнвестиционный советник Алим Гонов и сооснователь инвестиционной платформы «Инвестмен» Николай Солодовников участвовали в эфире Telegram-канала Bankiros.
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