«Ховентуд» примет «Барселону», «Тенерифе» встретится с «Басконией». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Баскония – 3-0, Реал – 3-0, Бреоган – 3-1, Обрадойро – 3-1, Бильбао – 2-1, Тенерифе – 2-1, Барселона – 2-1, Сарагоса – 2-1, Уникаха – 2-2, Валенсия – 1-2, Ховентуд – 1-2, Форса Льейда – 1-2, Мурсия – 1-2, Баскет Корунья – 1-2, Жирона – 1-2, Сан-Пабло Бургос – 1-3, Андорра – 1-3, Манреса – 0-4.
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