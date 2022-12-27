Грибной суп с галушками на говяжьем бульоне

В нашей семье все любят суп и я готовлю суп каждый день. Как говорит мой муж:"Один раз в сутки суп должен быть в желудке!" А, что может быть вкуснее домашнего грибного супа? Только ароматный суп из лесных грибов с чесночными галушками на сметане.