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Грибной суп с галушками на говяжьем бульоне

Грибной суп с галушками на говяжьем бульоне

В нашей семье все любят суп и я готовлю суп каждый день. Как говорит мой муж:"Один раз в сутки суп должен быть в желудке!" А, что может быть вкуснее домашнего грибного супа? Только ароматный суп из лесных грибов с чесночными галушками на сметане.

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